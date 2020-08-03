Мосгорсуд снизил срок наказания футболисту Мамаеву и оправдал за хулиганство

17:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в понедельник в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до 1 года исправительных работ. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 ("Побои") УК РФ",- сказано в решении судьи.

Приговор футболисту Александру Кокорину оставлен без изменений.

