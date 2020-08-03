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НОВОСТИ

На данный момент коронавирусную инфекцию могли перенести менее 10% людей - ВОЗ

21:20 03.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Менее 10% людей могли перенести коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Она добавила, что быстрые и точные тесты на коронавирус могут помочь взять ситуацию с пандемией под контроль.  Эхо Москвы

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