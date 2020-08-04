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НОВОСТИ

Польский премьер считает, что "Северный поток-2" опасен для региона

09:05 04.08.2020 Источник: Lenta.ru

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, какие именно моменты со стороны России вызывают недовольство в Варшаве. Его слова передает издание Biznes Alert.

По мнению Моравецкого, сильных антироссийских настроений в Польше нет. «Однако есть некоторые вещи, которые нам не нравятся», — отметил он. В частности, речь идет о таких проектах как «Северный поток-2». Моравецкий выразил мнение, что они опасны для региона.

3 августа государственный антимонопольный регулятор Польши UOKIK наложил штраф на «Газпром» в размере 57 миллионов евро за отказ сотрудничать и предоставить необходимую информацию о строительстве «Северного потока-2». Сообщалось, что требуемые сведения касаются финансирования проекта и участия в нем иностранных нефтегазовых компаний, которые имеют статус инвесторов оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

Наложенный на «Газпром» штраф является максимально возможным по польским законам. Ранее аналогичные меры были применены к французской Engie, которая также отказалась сотрудничать с Варшавой.  Lenta.Ru

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