Польский премьер считает, что "Северный поток-2" опасен для региона
09:05 04.08.2020 Источник: Lenta.ru
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, какие именно моменты со стороны России вызывают недовольство в Варшаве. Его слова передает издание Biznes Alert.
По мнению Моравецкого, сильных антироссийских настроений в Польше нет. «Однако есть некоторые вещи, которые нам не нравятся», — отметил он. В частности, речь идет о таких проектах как «Северный поток-2». Моравецкий выразил мнение, что они опасны для региона.
3 августа государственный антимонопольный регулятор Польши UOKIK наложил штраф на «Газпром» в размере 57 миллионов евро за отказ сотрудничать и предоставить необходимую информацию о строительстве «Северного потока-2». Сообщалось, что требуемые сведения касаются финансирования проекта и участия в нем иностранных нефтегазовых компаний, которые имеют статус инвесторов оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.
Наложенный на «Газпром» штраф является максимально возможным по польским законам. Ранее аналогичные меры были применены к французской Engie, которая также отказалась сотрудничать с Варшавой. Lenta.Ru
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