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В Британии назвали имя министра, чью почту якобы взломали российские хакеры

09:20 04.08.2020 Источник: Русская служба Би-би-си

Би-би-си сообщает, что в прошлом году связанные с Россией хакеры сумели взломать электронную почту члена Консервативной партии Лиама Фокса, который тогда был министром международной торговли. Как стало известно Би-би-си, украденные имейлы были затем опубликованы в интернете, и оппозиционная Лейбористская партия использовала их во время предвыборной кампании, утверждая, что судьба Национальной системы здравоохранения (NHS) находится под угрозой.

Британское правительство заявило, что Россия почти несомненно пыталась при помощи этих документов повлиять на исход парламентских выборов 2019 года.

По факту утечки этих документов проводится уголовное расследование.

Лиам Фокс возглавлял министерство международной торговли с июля 2016 года по июль 2019-го.

Пока доподлинно неизвестно, когда именно был взломан почтовый ящик парламентария и похищена информация. Агентство Рейтер, которое первым сообщило о взломе электронной почты Фокса, передает, что хакеры неоднократно получали к ней доступ в период с 12 июля по 21 октября 2019 года.

Рейтер сообщает, что эта информация была получена от двух источников, непосредственно знакомых с вопросом. Источники не уточнили, с какой именно группой связано нападение, однако отметили, что взлом имеет признаки операции, осуществленной при поддержке государства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Запад использует термин "российские хакеры" как фетиш для отвлечения внимания от своих проблем.  Русская служба Би-би-си

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