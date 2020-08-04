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НОВОСТИ

За чертой бедности оказался каждый пятый российский ребенок - СМИ

09:32 04.08.2020 Источник: РБК

По итогам 2018 года почти 23% российских детей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (в абсолютном выражении служба значение показателя не приводит; общая численность населения два года назад в возрастной группе до 19 лет составила 32,6 млн человек).

Это самые актуальные официальные данные об уровне детской бедности в России: подобная статистика публикуется с задержкой в два года. 

Исходя из информации Росстата, уровень бедности среди детей почти в два раза превышает общероссийский показатель: всего по итогам 2018 года за чертой бедности (включая детей) проживало 18,4 млн человек, или 12,6% населения. Самый высокий уровень бедности среди детей, 49,4%, приходится на категорию многодетных семей. Значительной, на уровне 40,6%, также оказалась доля детей, проживающих в малоимущих сельских семьях.  РБК

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