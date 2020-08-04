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НОВОСТИ

В РФ вступил в силу новый стандарт номеров для транспорта

10:00 04.08.2020 Источник: Коммерсант.ru

С 4 августа в России вступает в силу новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и другого транспорта — ГОСТ Р 50577-2018. 

Согласно новому стандарту введены номера для транспортных средств с нестандартным местом крепления (это касается американских машин и праворульных японских); уменьшены габаритные размеры номеров для мотоциклов; появились номера для мотоциклов дипломатических и консульских представительств; введены регистрационные знаки для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по дорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы); появились специальные номера для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.  Коммерсантъ

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