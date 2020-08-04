Хуан Карлос I уже находится в Доминиканской Республике - СМИ
10:20 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отрекшийся от престола Хуан Карлос I, объявивший о решении покинуть Испанию, уже находится в Доминиканской Республике. Об этом сообщила во вторник газета А-бэ-сэ.
По информации издания, экс-глава государства еще в выходные отправился в испанскую Галисию, откуда добрался до португальского Порту, а затем сел на самолет до Доминиканской Республики. Вероятнее всего, Хуан Карлос I принял одно из многочисленных приглашений его друзей. Неизвестно, пишет газета, станет ли эта страна его конечным пунктом назначения. По ее версии, экс-глава государства говорил, что, если ему придется уехать из Испании, он направился бы в Новую Зеландию.
В свою очередь португальский телеканал Тэ-вэ-и заверяет, что Хуан Карлос I находится в португальском населенном пункте Эшторил, где он прожил часть своего детства. Газета "Конфиденсиаль" не исключает, что экс-глава государства мог отправиться в Италию или во Францию. При этом официально о том, куда мог уехать Хуан Карлос I, не сообщается.
3 августа стало известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами заслуженного короля Испании - такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола в пользу сына.
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