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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог федерального значения

10:32 04.08.2020 Источник: Известия

Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте ведомства 3 августа.

В ходе проведенной ведомством проверки было установлено, что на содержание 1 км дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 млн рублей, в то время как на региональные дороги выделялось почти в 8 раз меньше денежных средств — 288 тыс. рублей на 1 км.

По словам аудитора Счетной палаты Валерия Богомолова, за последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, увеличилась на 7%. Сейчас нормативам соответствуют 84,8% федеральной дорожной сети.

«С региональными дорогами хуже — указанный показатель улучшился только на 1,1% — до 44,2%», — рассказал он.

Отмечается, что на сегодняшний день законодательно не закреплены критерии отнесения автомобильных дорог к определенному уровню их содержания, а также механизм распределения Росавтодором бюджетных ассигнований на их содержание.

Законодательно установлен лишь общий размер средств, который применяется при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива.

«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении. Известия

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