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НОВОСТИ

В РФ выявили минимальное с 23 апреля число новых случаев заражения коронавирусом - 5 159

11:00 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России увеличилось за сутки на 5 159, до 861 423. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Количество выявленных случаев стало минимальным с 23 апреля. Тогда в стране зафиксировали 4 774 новых заболевших. Суточный прирост оказался на уровне 0,6%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 7 878. Согласно данным штаба, всего выписали 661 471 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из- за коронавируса в РФ увеличилось за сутки на 144, всего умер 14 351 пациент. По данным штаба, доля умерших составляет 1,67% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

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