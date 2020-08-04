Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией

11:05 Источник: Интерфакс

Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с РФ, о планируемой денонсации которого российский Минфин объявил в понедельник, следует из заявления кипрского ведомства.

"Касательно публикаций в прессе о намерении российских властей в одностороннем порядке прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения, Минфин заявляет, что финальный раунд переговоров запланирован на 10-11 августа", - сообщило министерство финансов Кипра.

Делегацию островного государства возглавит глава Минфина Константинос Петридес, говорится в сообщении.

Минфин России пока не сообщал о планируемых новых переговорах с Кипром. В своем вчерашнем заявлении российское ведомство давало понять, что дальнейших перспектив у переговорного процесса не видит.