Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
11:05 04.08.2020 Источник: Интерфакс
Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с РФ, о планируемой денонсации которого российский Минфин объявил в понедельник, следует из заявления кипрского ведомства.
"Касательно публикаций в прессе о намерении российских властей в одностороннем порядке прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения, Минфин заявляет, что финальный раунд переговоров запланирован на 10-11 августа", - сообщило министерство финансов Кипра.
Делегацию островного государства возглавит глава Минфина Константинос Петридес, говорится в сообщении.
Минфин России пока не сообщал о планируемых новых переговорах с Кипром. В своем вчерашнем заявлении российское ведомство давало понять, что дальнейших перспектив у переговорного процесса не видит.
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