"Уралвагонзавод" зарегистрировал товарный знак "Т-34"
11:20 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уралвагонзавод" (в составе концерна "УВЗ" входит в госкорпорацию "Ростех") зарегистрировал новые товарные знаки: "Танкпром (100 лет)", "Tankprom (100 years)", "Т-34 (Уралвагонзавод)", "Тридцатьчетверка", "Т-34" и "УВЗ", сообщили ТАСС в пресс- службе предприятия.
"К 100-летию отечественного танкостроения была приурочена регистрация товарных знаков "Тридцатьчетверка" и "Т-34". Их стало возможно получить благодаря тому, что концерн "Уралвагонзавод" является наследником советского Танкпрома и порядка 80% танков Т-34 было изготовлено на его предприятиях ("Уралвагонзавод", "Омсктрансмаш" и ЧТЗ)", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что также дизайнерский коллектив "Уралвагонзавода" разработал оригинальный логотип, посвященный 100-летию отечественной танковой промышленности.
"Сверху изображен танк, в силуэте которого просматривается Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. По бокам от машины написано "100" и "лет", а внизу - "Танкпром". <...> Он используется в информационных материалах и на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею отрасли", - добавили в пресс-службе.
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