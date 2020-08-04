0
0
68
НОВОСТИ

В учреждениях ФСИН коронавирус выявлен у 1 224 заключенных и 3 526 сотрудников

11:32 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коронавирусная инфекция по результатам тестирования выявлена уже у 3 526 сотрудников ФСИН и у 1 224 заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ФСИН России.

"На сегодняшний день с начала введения ограничительных мер среди работников УИС зарегистрировано 3 526 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 2 457 человек", - сообщили во ФСИН.

"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных с начала апреля 2020 года выявлено 1 224 лабораторно подтвержденных случая, из них выздоровели 933 человека", - отметили в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 04.08.2020
Прилепин заявил о 170 россиянах, перебравшихся транзитом через Белоруссию в третью страну
0
0
11:20 04.08.2020
"Уралвагонзавод" зарегистрировал товарный знак "Т-34"
0
88
11:05 04.08.2020
Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
0
115
11:00 04.08.2020
В РФ выявили минимальное с 23 апреля число новых случаев заражения коронавирусом - 5 159
0
113
10:32 04.08.2020
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог федерального значения
0
174
10:20 04.08.2020
Хуан Карлос I уже находится в Доминиканской Республике - СМИ
0
191
10:05 04.08.2020
США намерены сократить численность контингента в Афганистане до 4 тысяч человек
0
188
10:00 04.08.2020
В РФ вступил в силу новый стандарт номеров для транспорта
0
221
09:32 04.08.2020
За чертой бедности оказался каждый пятый российский ребенок - СМИ
0
210
09:20 04.08.2020
В Британии назвали имя министра, чью почту якобы взломали российские хакеры
0
214

Возврат к списку