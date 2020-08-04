В учреждениях ФСИН коронавирус выявлен у 1 224 заключенных и 3 526 сотрудников
11:32 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Коронавирусная инфекция по результатам тестирования выявлена уже у 3 526 сотрудников ФСИН и у 1 224 заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе ФСИН России.
"На сегодняшний день с начала введения ограничительных мер среди работников УИС зарегистрировано 3 526 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 2 457 человек", - сообщили во ФСИН.
"Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных с начала апреля 2020 года выявлено 1 224 лабораторно подтвержденных случая, из них выздоровели 933 человека", - отметили в пресс-службе.
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