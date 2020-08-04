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Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей

12:05 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении ежемесячной надбавки для более чем 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей. Об этом министр сообщил во вторник на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Хочу сообщить, что 17 июля мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения", - рассказал министр. Он добавил, что "в среднем ее размер составит 23 тыс. рублей в месяц".

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