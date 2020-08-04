Вторая волна коронавируса в Германии уже началась - объединение врачей
12:20 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вторая волна коронавируса в Германии, о которой так много предупреждали эксперты, уже началась. Об этом заявила председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона в опубликованном во вторник интервью газете "Аугсбургер альгемайне".
"Мы уже переживаем вторую волну роста [заражений]", - сказала Йона, отметив, что она более слабая по сравнению с первой волной в марте - апреле. Тем не менее, число новых заражений последовательно увеличивается, указала глава объединения. "Тем самым растет опасность того, что мы упустим успехи, которые до сих пор были достигнуты в Германии", - предупредила эксперт.
Председатель Marburger Bund заверила, что германские клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, поскольку она развивается постепенно.
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала эпидемии в Германии по состоянию на вторник заразились 211 281 человек. По сравнению с днем ранее число случаев заражения выросло на 879. Скончались от последствий заболевания в ФРГ до сих пор 9 156 пациентов (плюс 8).
НОВОСТИ
- 13:20 04.08.2020
- РФ не обсуждает с США возможность обмена Пола Уилана - Рябков
- 13:05 04.08.2020
- Черногория открывает границы для россиян
- 13:00 04.08.2020
- Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок" с РФ около 600 млн долларов - Лукашенко
- 12:40 04.08.2020
- РФ будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими - Лукашенко
- 12:32 04.08.2020
- На западе РФ пройдут крупные военные маневры
- 12:05 04.08.2020
- Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей
- 12:00 04.08.2020
- Прилепин заявил о 170 россиянах, перебравшихся транзитом через Белоруссию в третью страну
- 11:32 04.08.2020
- В учреждениях ФСИН коронавирус выявлен у 1 224 заключенных и 3 526 сотрудников
- 11:20 04.08.2020
- "Уралвагонзавод" зарегистрировал товарный знак "Т-34"
- 11:05 04.08.2020
- Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать