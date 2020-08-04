РФ будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими - Лукашенко

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет оставаться союзником Белоруссии, несмотря на то, что поменяла братские отношения на партнерские. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по- настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России. Это глубоко внутри наших народов, несмотря на то, что РФ поменяла братские отношения на партнерские", - сказал Лукашенко.