РФ будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими - Лукашенко
12:40 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет оставаться союзником Белоруссии, несмотря на то, что поменяла братские отношения на партнерские. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"Россия боится нас потерять, ведь у нее не осталось по- настоящему близких союзников, и Запад стал к нам проявлять предметный интерес. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную предсказуемую внешнюю политику. Россия была, есть и будет нашим ближайшим союзником - кто бы ни был у власти в Беларуси и России. Это глубоко внутри наших народов, несмотря на то, что РФ поменяла братские отношения на партнерские", - сказал Лукашенко.
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