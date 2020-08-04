Черногория открывает границы для россиян
13:05 04.08.2020 Источник: Интерфакс
Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19, сообщает во вторник черногорское телерадиовещание РТЦГ.
С соответствующим предложением на заседании Национального координационного управления по инфекционным заболеваниям Черногории выступил Оперативный штаб туриндустрии страны, отмечает РТЦГ.
Наравне с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.
В Черногории в связи с пандемией COVID-19 в настоящий момент действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно, во второй - балканские соседи: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Туристам оттуда на границе необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета.
НОВОСТИ
- 13:20 04.08.2020
- РФ не обсуждает с США возможность обмена Пола Уилана - Рябков
- 13:00 04.08.2020
- Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок" с РФ около 600 млн долларов - Лукашенко
- 12:40 04.08.2020
- РФ будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими - Лукашенко
- 12:32 04.08.2020
- На западе РФ пройдут крупные военные маневры
- 12:20 04.08.2020
- Вторая волна коронавируса в Германии уже началась - объединение врачей
- 12:05 04.08.2020
- Шойгу ввел ежемесячную надбавку для 45 тыс. военных на среднюю сумму 23 тыс. рублей
- 12:00 04.08.2020
- Прилепин заявил о 170 россиянах, перебравшихся транзитом через Белоруссию в третью страну
- 11:32 04.08.2020
- В учреждениях ФСИН коронавирус выявлен у 1 224 заключенных и 3 526 сотрудников
- 11:20 04.08.2020
- "Уралвагонзавод" зарегистрировал товарный знак "Т-34"
- 11:05 04.08.2020
- Кипр рассчитывает сохранить соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать