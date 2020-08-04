Черногория открывает границы для россиян

13:05 Источник: Интерфакс

Россия вошла в список стран, граждане которых смогут въезжать в Черногорию безо всяких дополнительных условий, связанных с пандемией COVID-19, сообщает во вторник черногорское телерадиовещание РТЦГ.

С соответствующим предложением на заседании Национального координационного управления по инфекционным заболеваниям Черногории выступил Оперативный штаб туриндустрии страны, отмечает РТЦГ.

Наравне с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

В Черногории в связи с пандемией COVID-19 в настоящий момент действуют "зеленый" и "желтый" списки для иностранцев. В первый входят 11 стран ЕС, а также Норвегия и Швейцария, туристы оттуда могут приезжать в страну беспрепятственно, во второй - балканские соседи: Босния и Герцеговина, Албания, автономный край Косово и Метохия, а также Израиль, Канада и Сингапур. Туристам оттуда на границе необходимо представить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 48 часов до прилета.