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Австралийские военные обнаружили на необитаемом острове в Тихом океане трех моряков

14:00 04.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Австралийские военные обнаружили трех моряков на небольшом необитаемом острове в Тихом океане. Они увидели надпись SОS на песке. Как сообщает Министерство обороны Австралии, моряки пропали 30 июля — они сбились с курса, а на лодке закончилось топливо.

Военный вертолет доставил им еду. В ближайшее время моряков должен забрать патрульный корабль.  Эхо Москвы

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