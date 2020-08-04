Австралийские военные обнаружили на необитаемом острове в Тихом океане трех моряков
14:00 04.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Австралийские военные обнаружили трех моряков на небольшом необитаемом острове в Тихом океане. Они увидели надпись SОS на песке. Как сообщает Министерство обороны Австралии, моряки пропали 30 июля — они сбились с курса, а на лодке закончилось топливо.
Военный вертолет доставил им еду. В ближайшее время моряков должен забрать патрульный корабль. Эхо Москвы
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