Лукашенко призвал Москву "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами
13:33 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными под Минском гражданами РФ. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"Я хочу, чтобы - с этой трибуны - [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации", - заявил Лукашенко.
[обновлено 13:40]
Александр Лукашенко заявил, что задержанные в стране россияне не находились в стране транзитом, а были заброшены специально.
"Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать", - сказал Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
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