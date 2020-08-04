0
0
231
НОВОСТИ

Лукашенко призвал Москву "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами

13:33 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными под Минском гражданами РФ. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Я хочу, чтобы - с этой трибуны - [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации", - заявил Лукашенко.

[обновлено 13:40]

Александр Лукашенко заявил, что задержанные в стране россияне не находились в стране транзитом, а были заброшены специально.

"Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать", - сказал Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 04.08.2020
В Запорожье женщина совершила самосожжение возле католического храма
0
19
14:32 04.08.2020
В Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило упавшими трубами
0
74
14:30 04.08.2020
Костырко: Информация о продаже базы данных онлайн-голосования - фейк
0
76
14:15 04.08.2020
Андрей Воробьев: Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье можно решить за три года
0
105
14:12 04.08.2020
Лукашенко заявил об еще одном отряде иностранцев, заброшенном для дестабилизации страны
0
137
14:00 04.08.2020
Австралийские военные обнаружили на необитаемом острове в Тихом океане трех моряков
0
142
13:20 04.08.2020
РФ не обсуждает с США возможность обмена Пола Уилана - Рябков
0
206
13:05 04.08.2020
Черногория открывает границы для россиян
0
200
13:00 04.08.2020
Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок" с РФ около 600 млн долларов - Лукашенко
0
211
12:40 04.08.2020
РФ будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими - Лукашенко
0
230

Возврат к списку