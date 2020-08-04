Лукашенко призвал Москву "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами

13:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными под Минском гражданами РФ. Такое заявление Александр Лукашенко сделал во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Я хочу, чтобы - с этой трибуны - [меня поняли] сидящие здесь [представители РФ] и те, кто меня услышит: прекратите врать и нести всякую писанину в средствах массовой информации", - заявил Лукашенко.

[обновлено 13:40]

Александр Лукашенко заявил, что задержанные в стране россияне не находились в стране транзитом, а были заброшены специально.

"Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать", - сказал Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.