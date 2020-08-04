Лукашенко заявил об еще одном отряде иностранцев, заброшенном для дестабилизации страны
14:12 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще один отряд иностранцев заброшен в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.
"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг [Белоруссии]. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим", - заявил белорусский президент.
Ранее в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которым местные правоохранительные органы вменяют подготовку к массовым беспорядкам. Российская сторона отвергает эти обвинения.
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