Лукашенко заявил об еще одном отряде иностранцев, заброшенном для дестабилизации страны

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один отряд иностранцев заброшен в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту.

"Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг [Белоруссии]. Мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим", - заявил белорусский президент.

Ранее в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которым местные правоохранительные органы вменяют подготовку к массовым беспорядкам. Российская сторона отвергает эти обвинения.