В Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило упавшими трубами

14:32

Вечером третьего августа в селе Нижний Мамон Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило водопроводными трубами, оставленными рабочими в вертикальном положении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

По данным следователей, девочка и ее подруга решили поиграть возле оставленных без присмотра водопроводных труб, которые в какой-то момент накренились, упали и погребли под собой одну из девочек. Девочка скончалась на месте. ren.tv