0
0
71
НОВОСТИ

В Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило упавшими трубами

14:32 04.08.2020

Вечером третьего августа в селе Нижний Мамон Воронежской области 9-летнюю девочку насмерть придавило водопроводными трубами, оставленными рабочими в вертикальном положении. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

По данным следователей, девочка и ее подруга решили поиграть возле оставленных без присмотра водопроводных труб, которые в какой-то момент накренились, упали и погребли под собой одну из девочек. Девочка скончалась на месте.  ren.tv

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 04.08.2020
В Запорожье женщина совершила самосожжение возле католического храма
0
19
14:30 04.08.2020
Костырко: Информация о продаже базы данных онлайн-голосования - фейк
0
76
14:15 04.08.2020
Андрей Воробьев: Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье можно решить за три года
0
105
14:12 04.08.2020
Лукашенко заявил об еще одном отряде иностранцев, заброшенном для дестабилизации страны
0
137
14:00 04.08.2020
Австралийские военные обнаружили на необитаемом острове в Тихом океане трех моряков
0
142
13:33 04.08.2020
Лукашенко призвал Москву "прекратить врать" о ситуации с задержанными россиянами
0
242
13:20 04.08.2020
РФ не обсуждает с США возможность обмена Пола Уилана - Рябков
0
206
13:05 04.08.2020
Черногория открывает границы для россиян
0
200
13:00 04.08.2020
Белоруссия потеряла от "нефтяных разборок" с РФ около 600 млн долларов - Лукашенко
0
211
12:40 04.08.2020
РФ будет союзником Белоруссии, хотя братские отношения сменились партнерскими - Лукашенко
0
230

Возврат к списку