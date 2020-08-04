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Андрей Воробьев: Проблему обманутых дольщиков в Подмосковье можно решить за три года

14:15 04.08.2020

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Фото с сайта www.kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе, в том числе решение вопроса с обманутыми дольщиками.

Андрей Воробьёв рассказал, что всего обманутых дольщиков за 2000-2015 годы было порядка 104 тыс., и благодаря большой работе с правительством РФ, с ДОМ.РФ, помощи президента по конкретным объектам, удалось решить проблемы 80 тысяч человек - осталось около 24 тыс. обманутых дольщиков:

"Благодаря тому закону, который Вы сопровождали персонально (и спецсчета, и эскроу-счета), сегодня, слава богу, нет риска - я могу это с уверенностью сказать - возникновения новых обманутых дольщиков. Благодаря финансовой дисциплине и контролю, который осуществляют банки, все стало на места. Более того, произошел COVID, и понятно, что вся промышленность, и строительная в том числе, - очень серьезная турбуленция там была. И то, что вы дали команду и правительство оперативно приняло льготную ипотеку, это просто был глоток воздуха. Иначе строительные компании могли бы просто набок упасть.

Сегодня в Московской области продается 130–150 квартир в день. Из них 80 процентов - по льготной ипотеке. Поэтому, естественно, мы просим, работаем с правительством, чтобы та мера, которую вы предложили, по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября. Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой. Люди платят меньше за квартиру, разные платежи по ипотеке - от 40 до 48 тысяч, это на 6-10 тысяч рублей меньше, чем ранее, когда ипотека была высокая. Поэтому стройка для нас приоритет. 4 миллиона квадратных метров жилья мы сдадим МКД и еще 4 - ИЖС. Тоже очень важная тема для Подмосковья, потому что жители не всегда рады, когда строят высокие дома.

Поэтому главная застройка - это инфраструктура. Помните, в 2012 году вы создали организацию по модернизации Московского транспортного узла. Вот эти вылетные магистрали, переезды, которых у нас бесчисленное множество. Если бы мы тогда не решили эту проблему, все бы встало колом. Долгопрудный, Одинцово, Красногорск, Истра - пожалуй, каждый муниципалитет, который прилегает к Москве, вошел в эту программу, и сегодня есть путепровод".

По словам Андрея Воробьёва, решить проблему обманутых дольщиков можно в трехлетней перспективе. В этом году будут выданы 15500 ключей, сообщил он.

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