В Запорожье женщина совершила самосожжение возле католического храма
15:00 04.08.2020
Сегодня, 4 июля в 04:05 возле римско-католического храма женщина совершила самоубийство.
Известно, что по улице Заводская, 21-А, возле римско-католического храма "Собора Бога Отца Милосердие" обнаружен труп неизвестной женщины, которая совершила самоубийство, облив себя горючей жидкостью и подожгла.
Сейчас данные лица и обстоятельства происшествия устанавливаются. zp-fakty.net.ua
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