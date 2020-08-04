Nord Stream 2 AG сможет возобновить прокладку "Северного потока-2"
15:12 04.08.2020 Источник: Коммерсант.ru
Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — может со вторника, 4 августа, возобновить его прокладку. Это стало возможно после того, как Дания не получила в установленный срок апелляционных жалоб на решение своего агентства по энергетике (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием для строительства газопровода.
«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями»,— сообщила ТАСС представитель апелляционного совета Клара Агнес Тролле Миккелсен. Как поясняли в ДЭА ранее, перед началом работ компании-оператору нужно сообщить в ведомство их предполагаемые сроки. Также в ДЭА отмечали, что подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны захоронений химического оружия на дне Балтийского моря. Коммерсантъ
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