Nord Stream 2 AG сможет возобновить прокладку "Северного потока-2"

15:12 Источник: Коммерсант.ru

Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — может со вторника, 4 августа, возобновить его прокладку. Это стало возможно после того, как Дания не получила в установленный срок апелляционных жалоб на решение своего агентства по энергетике (ДЭА) использовать суда с якорным позиционированием для строительства газопровода.

«Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями»,— сообщила ТАСС представитель апелляционного совета Клара Агнес Тролле Миккелсен. Как поясняли в ДЭА ранее, перед началом работ компании-оператору нужно сообщить в ведомство их предполагаемые сроки. Также в ДЭА отмечали, что подлежащий достройке маршрут газопровода проходит вне зоны захоронений химического оружия на дне Балтийского моря. Коммерсантъ