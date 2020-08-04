СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков - адвокат

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет пришел к выводу, что в деле журналиста Ивана Голунова нет заказчиков, а полицейские якобы подбросили ему наркотики ради повышения служебных показателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игоря Ляховца - основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста.

"Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным", - сказал адвокат Алексей Коврижкин.