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СК пришел к выводу, что у дела Голунова не было заказчиков - адвокат

16:00 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет пришел к выводу, что в деле журналиста Ивана Голунова нет заказчиков, а полицейские якобы подбросили ему наркотики ради повышения служебных показателей. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игоря Ляховца - основного обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста.

"Следствие не пыталось установить заказчика этого дела. Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным", - сказал адвокат Алексей Коврижкин.

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