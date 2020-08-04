Брат осужденного за шпионаж Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат осужденного за шпионаж американца Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденного Ольга Карлова.

"Мне сообщил брат Уилана - Дэвид - о том, что Пола перевели из Лефортово в колонию в Мордовии для отбытия наказания. В СИЗО мне отказались прокомментировать эту информацию", - сказала она.