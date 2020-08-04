Брат осужденного за шпионаж Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию
16:32 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Брат осужденного за шпионаж американца Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденного Ольга Карлова.
"Мне сообщил брат Уилана - Дэвид - о том, что Пола перевели из Лефортово в колонию в Мордовии для отбытия наказания. В СИЗО мне отказались прокомментировать эту информацию", - сказала она.
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