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Брат осужденного за шпионаж Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию

16:32 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Брат осужденного за шпионаж американца Пола Уилана сообщил о его этапировании в Мордовию. Об этом ТАСС рассказала адвокат осужденного Ольга Карлова.

"Мне сообщил брат Уилана - Дэвид - о том, что Пола перевели из Лефортово в колонию в Мордовии для отбытия наказания. В СИЗО мне отказались прокомментировать эту информацию", - сказала она.

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