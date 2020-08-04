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НОВОСТИ

Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан РФ - Захарова

17:00 04.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан РФ, вина 33 задержанных россиян ничем не доказана. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - подчеркнула дипломат.

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