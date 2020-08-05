За II квартал 2020 года Россию не посетил ни один иностранный турист - АТОР

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россию во II квартале 2020 года с туристическими целями не посетил ни один иностранный турист. Об этом в среду сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

"Согласно последним данным Пограничной службы ФСБ России, с туристическими целями Россию во II квартале 2020 года посетили 0 человек", - говорится на сайте АТОР.

Уточняется, что в I полугодии въездной туризм сократился на 83,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Если брать общий въездной поток иностранцев в РФ, то в I полугодии 2020 года он составил 5,985 млн человека, что на 60,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Во II квартале 2020 года общее количество въехавших в РФ иностранцев составило 509 тыс. чел., что уже на 94,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года. На первом месте оказались граждане Казахстана (142 990, -86,5% по сравнению со II кварталом 2019 года), которые прибывали, в основном, автомобильным или железнодорожным транспортом. 94% из всех, согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, относятся к "обслуживающему персоналу", остальная часть - частные и деловые визиты. На втором месте - граждане Украины (122 552, -94,4% в годовом выражении), третье место - Филиппины, затем Белоруссия, Узбекистан, Турция, Армения, Китай, Азербайджан и Киргизия.

Отмечается, что вместе эти страны сформировали 83% всего въездного потока в РФ во втором "карантинном" квартале 2020 года.