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Минфин предложил сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации

10:32 05.08.2020 Источник: РБК

Министерство финансов России предложило сократить объемы финансирования Госдумы и Совета Федерации в 2021–2023 годах. Это следует из методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Расходы на Госдуму в 2021 году предлагается сократить на 377 млн руб., в 2022 году — на 576,7 млн руб., а в 2023 году — на 255,6 млн руб.

Финансирование Совета Федерации Минфин в 2021 предлагает уменьшить на 217 млн руб., в 2022 году — на 338 млн, а в 2023 году — на 178 млн руб.

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