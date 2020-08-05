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В России за сутки выявили 5 204 случая заражения коронавирусом

11:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 204, общее количество инфицированных достигло 866 627. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Согласно данным, суточный рост составил 0,6%.

Число выписанных пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 7 555. Согласно данным штаба, всего вылечились уже 669 026 человек, что составляет 77% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число умерших от коронавируса пациентов составило за сутки 139, всего скончались 14 490. Днем ранее число умерших составляло 144 человека. По данным штаба, доля умерших составляет 1,67% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

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