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НОВОСТИ

В ЕАО при обрушении конструкций моста на военных учениях пострадали 18 человек - источник

11:05 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек", - сказал собеседник агентства.

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