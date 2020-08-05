В ЕАО при обрушении конструкций моста на военных учениях пострадали 18 человек - источник

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек", - сказал собеседник агентства.