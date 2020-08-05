МЧС РФ направляет в Ливан госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МЧС России в рамках гуманитарной акции направляет в ливанский Бейрут мобильный госпиталь с врачами для оказания помощи пострадавшим от взрыва. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Самолетами МЧС России будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели "Центроспаса", специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве, добавив, что всего будет направлено пять самолетов.

В МЧС отметили, что все специалисты будут укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты с учетом эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.