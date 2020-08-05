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НОВОСТИ

В Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими морпехами

12:00 05.08.2020 Источник: Газета.Ru

Затонувшую боевую машину-амфибию с погибшими морпехами США нашли на дне у берегов Калифорнии. Об этом в своем Twitter cообщило командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.

Ранее стало известно, что восемь американских морпехов пропали без вести и еще один погиб на учениях у побережья Калифорнии.

По информации командования, машина была обнаружена с помощью подводного аппарата, который посредством видеосъемки зафиксировал, что в ней находятся человеческие останки погибших военных.

Информация о точном их числе не приводится.  Газета.Ru

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