Индия продолжает размещение танков Т-90 на востоке Ладакха - СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия продолжает переброску танков Т-90 в Восточный Ладакх в ответ на наращивание в этом секторе линии фактического контроля китайских войск. Об этом в среду сообщает газета "Эйшн эйдж" со ссылкой на источники в Северном военном командовании республики.

"В ответ на развертывание Китаем более 17 тыс. военнослужащих и бронетехники в районах Даулат-Бег-Олди и Депсанг в Ладакхе Индия дислоцировала крупные воинские формирования и полки танков Т-90 из состава бронетанковой дивизии", - рассказали источники.

Ранее в этих районах были размещены индийские танковые бригады. "Усиление их новыми полками Т-90 затруднит возможные действия Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на этом участке линии контроля", - уточнили они.