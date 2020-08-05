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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

13:00 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 г. на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,6% и достигала $45,14 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз Brent торговалась выше $45 за баррель 6 марта, перед обвалом котировок.

WTI торгуется на уровне 42,35 доллара за баррель, что на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

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