Ефремов находился в своей машине в момент аварии - свидетель

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Михаил Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце. Об этом в зале суда заявил свидетель по делу инспектор ГИБДД Александр Козлов.

"Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил", - сказал он.