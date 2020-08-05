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Ефремов находился в своей машине в момент аварии - свидетель

13:05 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Михаил Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП на Садовом кольце. Об этом в зале суда заявил свидетель по делу инспектор ГИБДД Александр Козлов.

"Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулем, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил", - сказал он.

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