Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение
15:32 05.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин РФ предложил Нидерландам пересмотреть действующее налоговое соглашение, подняв ставку налога на дивиденды до 15%, сообщили ТАСС в министерстве.
В среду аудиторско-консалтинговая компания KPMG сообщила, что Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогообложения с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%.
"Подтверждаем информацию", - сообщила пресс-служба Минфина России.
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