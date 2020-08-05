В Москве по делу о преднамеренном банкротстве задержан проректор МГУ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), - сказал собеседник агентства.