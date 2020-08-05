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Фальсификации на выборах предложили приравнять к государственной измене

17:12 05.08.2020 Источник: Эхо Москвы

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предлагает приравнять фальсификации на выборах к государственной измене. По его словам, это необходимо, чтобы люди не отделывались условными сроками. Главная проблема, как говорит Афонин, в том, что люди не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы и потому не ходят на выборы.  Эхо Москвы

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