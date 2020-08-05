Фальсификации на выборах предложили приравнять к государственной измене

17:12 Источник: Эхо Москвы

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин предлагает приравнять фальсификации на выборах к государственной измене. По его словам, это необходимо, чтобы люди не отделывались условными сроками. Главная проблема, как говорит Афонин, в том, что люди не верят в чистоту и прозрачность избирательной системы и потому не ходят на выборы. Эхо Москвы