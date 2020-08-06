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Из-за неблагоприятных погодных условий в регионах РФ ожидается рост цен на зерновые культуры

08:10 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на зерновые культуры ожидается в регионах РФ в связи со снижением урожайности из-за неблагоприятных агроклиматических условий, сообщил в ходе агрофорума "День поля" в Новосибирске генеральный директор АО "Щелково Агрохим", академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов.

"Могу сказать, что в центральной и черноземной зоне прошли действительно ураганные ветры с дождями предуборочные, практически до 40% полегло пшеницы. Скорее всего, будет очень высокая цена. <…> Пока в центральном регионе третий класс [пшеницы] стоит примерно 13 тыс. рублей, а четвертый класс [пшеницы] стоит 12,7 тыс. - это, в общем-то, старт очень хороший для будущего планирования своих возможных доходов", - сказал Каракотов.

Он добавил, что тенденции к повышению цен наблюдаются в центрально-черноземной зоне, где цена за пшеницу третьего класса составляет 14 тыс. рублей, а также в Поволжье и на юге России, где цены на пшеницу третьего класса - 12,7 тыс. и 14,5 тыс. рублей соответственно.

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