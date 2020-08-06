В 75-й годовщину атомной бомбардировки Хиросимы Абэ призвал мир отказаться от ядерного оружия

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал мир отказаться от ядерного оружия. Об этом глава японского правительства заявил, выступая в четверг на церемонии по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы.

"Международное сообщество должно вместе двигаться к достижению единой цели - созданию мира без ядерного оружия", - отметил он. Глава японского правительства подчеркнул, что "трагедии, которые обрушились на жителей Хиросимы и Нагасаки, никогда не должны повториться". Абэ пообещал, что Япония продолжит оставаться "мостом между государствами, которые занимают разные позиции и будет побуждать их к действию.

Выступавший перед премьер-министром мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, в свою очередь, призвал японское правительство и другие государства ратифицировать конвенцию ООН о запрещении ядерного оружия, которая была принята в 2017 году.

В Парке мира в центре Хиросимы в этот четверг проходят мероприятия в память о жертвах бомбардировки Хиросимы, унесшей 75 лет назад десятки тысяч жизней. В этом году они проходит в резко усеченном формате из-за ситуации с коронавирусом.