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НОВОСТИ

Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян - Гордон

09:05 06.08.2020 Источник: Коммерсант.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью.

«Он (Александр Лукашенко.—“Ъ”) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине»,— сказал господин Гордон.  Коммерсантъ

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