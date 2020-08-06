Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян - Гордон

09:05 Источник: Коммерсант.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью.

«Он (Александр Лукашенко.—“Ъ”) сказал, что Зеленский просил его передать Украине тех, кто участвовал в боях на Донбассе против Украины, и украинцев в том числе. Он сказал, что будет дан зеленый свет прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусскими законами сделают все необходимое для того, чтобы передать виновных и России, и Украине»,— сказал господин Гордон. Коммерсантъ