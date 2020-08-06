В Сирии атаковали военную базу США - СМИ

09:20 Источник: Известия

Незаконная военная база США в сирийской провинции Хасеке подверглась ракетному обстрелу, сообщила 5 августа газета Al-Watan. По данным издания, база США подверглась атаке в городе Эш-Шаддад со стороны неизвестных.

Пентагон данную информацию не подтвердил.

В мае сирийское госагентство САНА сообщило, что на американских военных совершено вооруженное нападение с применением автоматов и гранат. Отмечалось, что ранены не менее восьми человек. В США эти данные опровергли.

Американские силы находятся на территории Сирии с 2012 года без разрешения официального Дамаска и ООН. Известия