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НОВОСТИ

Рязанская епархия РПЦ хочет отсудить здание школы

13:00 06.08.2020

Рязанская епархия подала в Арбитражный суд заявление к администрации города. Требование заключается в признании недействительным решения мэрии от мая текущего года об отказе в передаче церкви здания на улице Семинарской, 6, где размещается школа №6. 

В качестве третьего лица по делу привлечена школа №6. Здание этого учебного заведения было построено как духовная семинария и ранее принадлежало церкви. В феврале нынешнего года СМИ сообщали о намерении Рязанской епархии вернуть здание, а также о проводимых переговорах о возможной передаче взамен школы других зданий.

Предварительное заседание назначено на 21 сентября. mediaryazan.ru

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