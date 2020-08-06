Рязанская епархия РПЦ хочет отсудить здание школы
13:00 06.08.2020
Рязанская епархия подала в Арбитражный суд заявление к администрации города. Требование заключается в признании недействительным решения мэрии от мая текущего года об отказе в передаче церкви здания на улице Семинарской, 6, где размещается школа №6.
В качестве третьего лица по делу привлечена школа №6. Здание этого учебного заведения было построено как духовная семинария и ранее принадлежало церкви. В феврале нынешнего года СМИ сообщали о намерении Рязанской епархии вернуть здание, а также о проводимых переговорах о возможной передаче взамен школы других зданий.
Предварительное заседание назначено на 21 сентября. mediaryazan.ru
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