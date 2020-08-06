В РФ за пять лет уничтожили более 36-ти тысяч тонн санкционных продуктов

14:32 Источник: Эхо Москвы

Россельхознадзор отчитался о том, что Россия за пять лет уничтожила более 36-ти тысяч тонн санкционных продуктов. Продовольственное эмбарго было введено указом президента Путина против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с событиями на Украине. Запрет продлевается ежегодно. Эхо Москвы