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НОВОСТИ

У некоторых из задержанных перед выборами были американские паспорта - Лукашенко

15:00 06.08.2020 Источник: РБК

В Белоруссии задержано немало людей, которые собирались дестабилизировать обстановку в стране в преддверии выборов. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТа.

Глава государства пояснил, что имеет в виду не только группу из 33 россиян, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании Вагнера.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил Лукашенко.

По его словам, задержанных «со штыками наперевес защищают российские руководители».  РБК

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