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Ставка по ипотеке к концу года может опуститься до 7,5%, сообщил Мутко

15:32 06.08.2020 Источник: Интерфакс

Средняя ставка по ипотеке в России может опуститься к концу года до 7,5%, сообщил в четверг генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сегодня, если взять в целом, мы с Вами ставили задачу в нацпроекте - 8,7% в среднем в этом году должна быть ипотечная ставка, думаю, что в конце года у нас в среднем будет где-то 7,5% в целом с учетом льготных ипотек, и уже рыночные где-то 8,4", - сказал Мутко.

Он добавил, что в настоящее время около 90% рынка ипотечного кредитования приходится на льготную программу со ставкой 6,5%.

"Более 57 банков по этой программе нам подали заявки где-то на 1 трлн рублей. Уже до 400 тысяч заявок подано гражданами, на 80 тысяч уже выплачено", - подчеркнул Мутко.

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