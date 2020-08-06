Въезд россиянам в Черногорию разрешен с 7 августа без ограничений - кабмин республики

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Въезд российским туристам разрешен в Черногорию с 7 августа без каких бы то ни было ограничений и дополнительных условий. Об этом сообщила в четверг пресс-служба черногорского кабинета министров.

"Опубликован список стран, чьи резиденты могут с завтрашнего дня, 7 августа, свободно въезжать в Черногорию без дополнительных условий. В список добавлены Азербайджан, Белоруссия, Канада, Россия, Украина, Зимбабве", - отметила пресс-служба.