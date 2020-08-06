В Бейруте начал работать госпиталь МЧС
16:12 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России начал работать в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В 15:00 мск госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России заработал для приема пострадавших. Он будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления пострадавших, обнаруженных под завалами спасателями, так и амбулаторно с 08:00 до 20:00 для пациентов", - рассказали в МЧС.
Спасатели МЧС развернули госпиталь менее чем за 12 часов на стадионе вблизи зоны чрезвычайной ситуации.
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