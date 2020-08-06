Прокуратура признала неправомерной женскую парковку у торгового центра в Казани

16:32 Источник: Эхо Москвы

В Казани прокуратура признала неправомерной женскую парковку у торгового центра. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что речь идет о дискриминации по половому признаку. В связи с этим в адрес директора магазина вынесено представление. Он должен устранить все нарушения.

Несколько дней назад у входа в торговый центр появились парковочные места, которые окрашены в розовый цвет. Их размер увеличен почти до 4,5 метров. Эхо Москвы