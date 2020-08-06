Прокуратура признала неправомерной женскую парковку у торгового центра в Казани
16:32 06.08.2020 Источник: Эхо Москвы
В Казани прокуратура признала неправомерной женскую парковку у торгового центра. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что речь идет о дискриминации по половому признаку. В связи с этим в адрес директора магазина вынесено представление. Он должен устранить все нарушения.
Несколько дней назад у входа в торговый центр появились парковочные места, которые окрашены в розовый цвет. Их размер увеличен почти до 4,5 метров. Эхо Москвы
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