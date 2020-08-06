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Суд не усмотрел в деле "Нового величия" провокации со стороны правоохранительных органов

17:00 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Люблинский суд Москвы не установил провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов в уголовном деле об экстремизме в отношении семерых участников молодежного сообщества "Новое величие". Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

Подсудимым квалифицировано обвинение "организация экстремистского сообщества". "Суд считает недоказанными показания подсудимых о провокации со стороны свидетеля Константинова", - отмечается в приговоре.

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